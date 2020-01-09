Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri konferansı

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde “Diş Fırçalama Teknikleri ve Ağız Bakımı, İmplant Uygulamaları ve Protez Kullanımı, Çocuklarda Koruyucu ve Önleyici Ortodontik Tedaviler” konulu konferans düzenlendi.

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi konferans salonunda düzenlenen konferansta, Periodontoloji Uzmanı Dr. Dt. Elif Konaş Orak,“Diş Fırçalama Teknikleri ve Ağız Bakımı” Protetik Tedavi Uzmanı Dr. Dt. Ahmet Çalışkan, “İmplant Uygulamaları ve Protez Kullanımı” Ortodonti Uzmanı Dr.Dt.Hasibe Başer Keklikçi “Ortodontik Problemlerin Nedenleri ve Çocuklarda Koruyucu - Önleyici Ortodontik Tedaviler” hakkında katılımcılara bilgiler verdiler.

Konferansın açılış konuşmasında katılımcılara hitap eden Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Soner Yılmaz; "Kendine ve sağlığına önem veren bireyler yeterli ağız bakımını yaparak, sağlıklı dişlere ve sağlıklı diş etlerine sahip olurlar. Ülkemizde 2005 yılından itibaren başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte bütün il merkezleri ve büyük ilçelerde toplam 164 adet olmak üzere ADSM ve ADSH ’lar kurularak fiziki koşulların daha da iyi olduğu, koruyucu sağlık hizmetlerinin üretildiği ortamlar oluşturulmuştur. Modern tıbbın gereklerinin yerine getirildiği ADSM ve ADSH’ lar da tüm hizmetler gerekli teknolojik ekipmanlar kullanılarak kesintisiz verilmektedir. Biz Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yönetimi, hekimleri ve sağlık çalışanları olarak Sağlık Bakanlığımızın da amaçlarından biri olan; gelişmiş ülkelerde uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de önemle üzerinde durduğu Koruyucu - Önleyici Tedavilere azami önem vermekteyiz" dedi.

Başhekim Yılmaz; diş fırçalayarak, diş ipi kullanarak, ağız gargarası yaparak veya ara yüz fırçası kullanarak gerekli olan bakımı sağlayabiliriz. Çok düşük maliyetler ile kendimiz için, ağız sağlığımız için ayırdığımız 5 dk bizi günlerce hatta bazen haftalarca sürecek olan bir tedavi sürecinden kurtaracaktır. Üstelik daha az maliyet, daha az zamanla ve hiç ağrı çekmeden bunu sağlayabilirsiniz. Bizim isteğimiz ise en basit haliyle diş fırçalamaktan tutun da, diş tellerine kadar bir çok yöntem ile koruyucu ve önleyici tedaviler uygulanarak; komplike tedavilerin, zaman kaybının, gereksiz ilaç kullanımının ve diş kaybının önüne geçilebilmektedir, ifadelerini kullandı.

Yılmaz; Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 5 Protez uzmanı, 1 Periodontoloji uzmanı, 3 Pedodonti uzmanı, 2 Ortodonti uzmanı, 2 Restoratif tedavi uzmanı, 2 Endodonti uzmanı, 1 radyoloji uzmanı ve 1 çene cerrahı olmak üzere 120 diş hekimi ile halka hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Konferans yapılan sunumların akabinde soru - cevap bölümüyle tamamlandı. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimliğince sunumlarını yapan, Diş Hekimlerine teşekkür belgesi verildi.

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde düzenlenen ‘Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ’Konferansına Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Hastane Başhekimleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yöneticileri, davetliler çok sayıda sağlık personeli, hastalar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

