"Ağlayan gelinleri" görmek için 3 bin rakımlı yaylaya çıkıyorlar

Ancak karşılaştıkları manzaraya hayran kaldıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

Doğaseverlerden Sait Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ters lalelerin oluşturduğu bahçeyi görmek için oldukça zor bir yolculuk yaptıklarını vurguladı.

Yolculuk sırasında sosyal mesafelerine de dikkat eden doğaseverler, görüntüsü nedeniyle "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan lalelerin fotoğraflarını çekiyor.

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Hakkari 'nin yüksek rakımlı dağlarını süslüyor.

"Buranın güzelliğini görmek için geldik. Arazi şartları zor ama tabiat harika. Bütün zorluğa değdi. Burada olmak güzel ve mutluluk verici. Biraz yorulduk ama karşılaştığımız güzellik yorgunluğumuzu unutturdu. Herkesi bu doğa güzelliklerini görmeye davet ediyorum."

Ramazan ayının sıcağında ender bulunan ters lalelerin anavatanına geldiklerini ifade eden Kıyas Çetin ise böyle bir yerde olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını vurguladı.

Yürüyüşe katılan diğer doğaseverler de ters lalelerin ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunduğunu bildirerek, bu değerin herkes tarafından korunması gerektiğini aktardı.

