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"Ağlayan gelinleri" görmek için 3 bin rakımlı yaylaya çıkıyorlar

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Hakkari'de doğaseverler, yüksek rakımlı dağları süsleyen, halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleleri görmek için 3 bin rakımlı yaylaya çıkıyor - Doğasever Sait Çetin: - "Ters laleleri görmek için zorlu bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Arazi şartları zor ama tabiat harika, bütün zorluğa değdi"

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Hakkari'nin yüksek rakımlı dağlarını süslüyor.

Karlı dağların eteklerinde yetişen ters laleler, vatandaşların yanı sıra doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Farklı renklerde açarak ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunan ters laleleri görmek isteyenler, 3 bin rakımlı Kanikıl Yaylası'na çıkıyor.

Kente 40 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya 2 saat süren zorlu bir yolculukla ulaşan doğaseverler, ters laleleri görme imkanı buluyor.

Yolculuk sırasında sosyal mesafelerine de dikkat eden doğaseverler, görüntüsü nedeniyle "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan lalelerin fotoğraflarını çekiyor.

- "Herkesi bu doğa güzelliklerini görmeye davet ediyorum"

Doğaseverlerden Sait Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ters lalelerin oluşturduğu bahçeyi görmek için oldukça zor bir yolculuk yaptıklarını vurguladı.

Ancak karşılaştıkları manzaraya hayran kaldıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Buranın güzelliğini görmek için geldik. Arazi şartları zor ama tabiat harika. Bütün zorluğa değdi. Burada olmak güzel ve mutluluk verici. Biraz yorulduk ama karşılaştığımız güzellik yorgunluğumuzu unutturdu. Herkesi bu doğa güzelliklerini görmeye davet ediyorum."

Ramazan ayının sıcağında ender bulunan ters lalelerin anavatanına geldiklerini ifade eden Kıyas Çetin ise böyle bir yerde olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını vurguladı.

Yürüyüşe katılan diğer doğaseverler de ters lalelerin ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunduğunu bildirerek, bu değerin herkes tarafından korunması gerektiğini aktardı.

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