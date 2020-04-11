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Ağlayan gelinlerin boynu bükük kaldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.04.2020 18:17 | Son Güncelleme

Adıyaman‘ın Sincik ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan ters laleler (ağlayan gelin) korona virüsten dolayı bu yıl ilgisiz kaldı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen endemik çiçek türü olan ters lale Adıyaman’ın Sincik ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber çiçek açtı.

Adıyaman‘ın Sincik ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan ters laleler (ağlayan gelin) korona virüsten dolayı bu yıl ilgisiz kaldı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında yetişen endemik çiçek türü olan ters lale Adıyaman’ın Sincik ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber çiçek açtı. Sincik ilçe merkezinin güneyinde bulunan sarp kayalıklarda açılan ters laleler, yılın bu mevsiminde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyorlardı. Ancak bu yıl korona virüsten dolayı vatandaşlar ters laleri görmeye gidemedi.
Sarı ve kırmızı renginde olan çiçek türü görenleri kendine hayran bırakıyor. Her yıl Nisan ayının ortalarında Sincik dağlarını süsleyen ters lale, yılın sadece 20 günü yaşadığı belirtiliyor.
Ağlayan Gelin olarak da bilinen ters laleye bu yıl ilginin çok az olduğunu belirten vatandaşlar, “Her yıl bu mevsimlerde Sincik Dağları’nda açan ters laleleri yüzlerce kişi ziyaret edip fotoğraf çekinirdi. Ancak bu yıl Korona virüsten dolayı vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmıyorum. Ağlayan gelin olarak da bilinen ters lalenin bu yıl boyunu bükük kaldı” şeklinde konuştu.

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