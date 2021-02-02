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Ağrı Ahmed’i Hani Havalimanı’nda soğuk hava ve buzla mücadele sürüyor

02.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da etkili olan kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun mücadele yürütüyor.Vatandaşların kış aylarında rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını yapabilmeleri ve havacılık faaliyetlerinin aksamaması için Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’ne (DHMİ) bağlı ekipler, kar yağışı olan havalimanlarında 7 gün 24 saat görev yapıyor.Kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında da 16 Uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi, 16 ileri teknoloji araç, 37 ton de-icing(buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı aralıksız görev yapıyor.Yapılan çalışmalara ilişkin Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Karla mücadele ve buzlanmaya karşı ülke genelinde tüm tedbirleri alan DHMİ bünyesinde ileri teknoloji ürünü 394 araç ve 700 personel bulunuyor.

Ağrı’da etkili olan kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda ulaşımın aksamaması için ekipler yoğun mücadele yürütüyor.
Vatandaşların kış aylarında rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını yapabilmeleri ve havacılık faaliyetlerinin aksamaması için Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’ne (DHMİ) bağlı ekipler, kar yağışı olan havalimanlarında 7 gün 24 saat görev yapıyor.
Kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında da 16 Uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi, 16 ileri teknoloji araç, 37 ton de-icing(buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı aralıksız görev yapıyor.
Yapılan çalışmalara ilişkin Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Karla mücadele ve buzlanmaya karşı ülke genelinde tüm tedbirleri alan DHMİ bünyesinde ileri teknoloji ürünü 394 araç ve 700 personel bulunuyor. Genel Müdürlük bünyesinde yürütülen karla mücadele hizmetlerinde ileri teknoloji ürünü araçlar ve ekipman kullanılıyor. Çalışmalar; 57 adet Çekeli Tip Kombine Kar Mücadele Aracı, 88 adet Kompakt Tip Kombine Kar Mücadele Aracı, 49 adet Kar Püskürtme Aracı, 17 adet Uçak ve Köprü Altı Kar Mücadele Aracı, 38 adet kar küreme ve De-Icing Sıvı Serpme Aracı, 131 adet Pist Frenleme Ölçüm Cihazı/Aracı ile yürütülüyor. İleri teknoloji ürünleri olan bu araçlara ilave olarak 14 adet Kar Küreme Aracı, tüm bu araçlarda ihtiyaç duyulan/duyulabilecek olan yeterli stok sayesinde yedek malzeme, PAT sahalarında buz oluşumunun önlenmesi veya oluşan buzun çözülmesinde kullanılacak olan 1500 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme ile birlikte bu araçları ve ekipmanı kullanabilecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip 700 personel, Karla Mücadele Hizmetlerinde görev yapmak üzere hazır bulunuyor. Personelin sürekli eğitim alarak ve yapılan tatbikatlarla 7/24 göreve hazır olmaları sağlanıyor.” İfadeleri kullanıldı.

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Ağrı Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
12:26
İkindi
15:10
Akşam
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Yatsı
18:55

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Demir Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
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