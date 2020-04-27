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Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

AĞRI HABERLERİ  | 27.04.2020 13:46 | Son Güncelleme

Ağrı Barosu Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Barosu Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek vererek, Ankara ve İzmir Barolarının yaptığı açıklamaları tepki ile karşıladıklarını açıkladı.
Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Baro Başkanı M.Salih Aydın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde tüm kötülük ve salgın hastalıkların eşcinsellikten kaynaklandığını dile getiren açıklamasının ardından oluşan tepkilerin yersiz olduğunu söyledi. Bu konuya dahil olan Ankara ve İzmir Barolarının açıklamalarının da din ve vicdan hürriyeti ile düşünce ve fikir hürriyetine saygı göstermediklerinin kanıtı olduğuna değinen Başkan Aydın “Diyanet İşleri Başkanının sözleri kendisinin değil Kuran-i Kerimin sözleridir. Başkanın bu sözleri dile getirmesi manen ilahi emirdir, Kanunen ise Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun 1. Maddesinde "Din konusunda toplumu aydınlatma” emrinin gereğidir.” dedi.
Baroların açıklamasına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açıklamalarının ardından İzmir ve Ankara Barolarının yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğuna değinen Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih Aydın, bu açıklamaların vatandaş nezdinde de hoş karşılanmadığını dile getirdi. Bu açıklamaların halkın yüreğini sızlattığına vurgu yapan Başkan Aydın “Ankara Barosu’nun yaptığı açıklamada kullandığı ‘Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın’ söylemi bir nefret söylemi olup, din ve vicdan hürriyeti ile düşünce ve fikir hürriyetine saygı göstermediklerinin en büyük kanıtıdır.Sesi çağlar öncesinden gelen bu ses İslam’ın ve Kuran’ın sesi olup,çağlar üstü bir sestir ve dünya var oldukça da devam edecektir.Bir hukukçu ve baro başkanı olarak nesil emniyetinin korunmasının hem hukuki hem ahlaki bir zorunluluk olduğunu ifade ediyorum. Din ve vicdan hürriyeti ile düşünce ve fikir özgürlüğüne saygısı olmayan, ahlaksızlığa sahip çıkmayı bir erdem kabul eden, sesi çağlar öncesinde gelen sözleri ile dini değerleri alenen aşağılayan Ankara ve İzmir Barolarını şaşkınlıkla izlediğimi ve şiddetle kınadığımı kamuoyuna saygı ile sunarım” ifadelerini kullandı.

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