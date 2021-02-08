Ağrı Belediye Başkanı Sayan, ilkbaharda teröre karşı 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine destek amacıyla ilkbaharda 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyeceklerini bildirdi.

Sayan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemini her zaman desteklediklerini söyledi.

AK Parti'li gençlerin Diyarbakır annelerinin dizinin dibinde onlarla birlikte ağlaması ve Ağrı'da evladını teröre kurban vermiş annelerin yanında olması gerektiğini belirten Sayan şöyle konuştu:

"Biz bunu başlatacağız. Ben AK Parti Ağrı Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed İkbal Gülçin'e güveniyorum. Onunla, il başkanımızla, merkez ilçelerimizle, belediye başkanlarımızla ve burada bütün gençlik kollarımızla, biz yarından sonra büyük bir seferberlik başlatacağız. Bu işi Ağrı’dan başlatalım, model olalım."

Daha önce Ağrılı 200 anne ile Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini anımsatan Sayan şunları kaydetti: