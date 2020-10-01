Ağrı Belediye Başkanı Sayan, otizm hastası çocuğun odasına "mini park" kurdu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hastalığı nedeniyle evden çıkamayan 9 yaşındaki Beyzanur Yılmaz'ın odasına "mini park" yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce annesi Taybet Yılmaz ile belediyeye gelen

Beyzanur, otizm hastalığı nedeniyle dışarı çıkamadığını ve evine park yapılması yönündeki isteğini Sayan'a iletti.

Belediye Başkanı Sayan, küçük Beyzanur'un isteğini geri çevirmeyerek, oyun grubunun kurulumunu kendi elleriyle yaptı.

Beyzanur ile yakından ilgilenen ve mini parkta oyun oynayan Sayan, bir çocuğun hayalini gerçekleştirdikleri için çok sevindiklerini ifade ederek, "Kızımız inşallah

okuyacak, güzel yerlere gelecek. Kızımıza çok güzel bir şekilde bakan

ailesine de teşekkür ederim. Beyzanur bizim canımız ciğerimiz, inşallah

ağabeyi burada olduğu sürece bir sıkıntı çekmeyecektir." diye konuştu.

Beyzanur'un ailesi de kendilerini kırmayarak evlerine kadar gelen ve kızlarının hayalini gerçekleştiren Savcı Sayan'a teşekkür etti.

