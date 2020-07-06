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Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu Balık Gölü’nde faaliyet gerçekleştirdi

AĞRI HABERLERİ  | 06.07.2020 20:54 | Son Güncelleme

Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, dağcılık faaliyetleri kapsamında Balık Gölü ve Ziyaret Tepe’ye zirve tırmanışı gerçekleştirdi.Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın verdiği destekle kurulduğu günden bu yana sportif faaliyetlerini sürdürüyor.Ekip son olarak 5 Temmuz 2020 Pazar günü Taşlıçay ilçesinde bulunan ülkenin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü ve Ziyaret Tepe’ye zirve tırmanışı gerçekleştirdi.Çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek tırmanışlarını tamamlayan Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, faaliyetlerini düzenli olarak devam ettirecek.

Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu Balık Gölü’nde faaliyet gerçekleştirdi

Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, dağcılık faaliyetleri kapsamında Balık Gölü ve Ziyaret Tepe’ye zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın verdiği destekle kurulduğu günden bu yana sportif faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekip son olarak 5 Temmuz 2020 Pazar günü Taşlıçay ilçesinde bulunan ülkenin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü ve Ziyaret Tepe’ye zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek tırmanışlarını tamamlayan Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu, faaliyetlerini düzenli olarak devam ettirecek.

Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu Balık Gölü’nde faaliyet gerçekleştirdi

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İmsak
02:47
Sabah
04:39
Öğle
12:18
İkindi
16:14
Akşam
19:46
Yatsı
21:30

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Furkan Eczanesı Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Altınörs Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesı Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesı Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
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