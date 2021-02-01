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Ağrı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

01.02.2021 19:55 | Son Güncelleme:
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Ağrı Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından harekete geçen Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arter ve ara yolları açarak, buz kütlelerini kırıp, kaldırımları temizleyerek vatandaşların sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlıyor.

Ağrı Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından harekete geçen Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arter ve ara yolları açarak, buz kütlelerini kırıp, kaldırımları temizleyerek vatandaşların sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Karla mücadele çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten ekipler, il genelinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.
Karla mücadele ekiplerini sahada denetleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Yoğun yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeden yoğun emek sarf ederek çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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