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Ağrı Belediyesi kapalı olan yolu yıllar sonra açıyor

AĞRI HABERLERİ  | 14.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Ağrı Belediyesi Ağrılıların varlığından bile haberdar olmadığı alternatif yolu imardan bularak yeniden vatandaşların kullanımına açtı.Ağrı Orduevi binasının yan tarafından bulunan merkez camiinin hemen arkasındaki alternatif yol, Ağrı Belediyesi ekipleri tarafından düzenlenerek hizmete açılıyor.

Ağrı Belediyesi kapalı olan yolu yıllar sonra açıyor

Ağrı Belediyesi Ağrılıların varlığından bile haberdar olmadığı alternatif yolu imardan bularak yeniden vatandaşların kullanımına açtı.
Ağrı Orduevi binasının yan tarafından bulunan merkez camiinin hemen arkasındaki alternatif yol, Ağrı Belediyesi ekipleri tarafından düzenlenerek hizmete açılıyor. En son ne zaman açık olduğu kimse tarafından hatırlanmayan alternatif yol ile ilgili yıkım çalışmaları tamamlanırken, yolun en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacağı öğrenildi. Ağrı Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Orduevi yanında bulunan alternatif yol, devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ağrı Belediyesi kapalı olan yolu yıllar sonra açıyor

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