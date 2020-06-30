Ağrı Belediyesi tandıra düşerek hayatını kaybeden anne-kızın mezarını yaptırdı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde üç hafta önce annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki minik Ayşegül ve onu kurtarmak isteyen annesi hayatını kaybetmişti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan anne-kızın mezarını ziyaret etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan anne Hacer ve kızı Ayşegül Ergül’ün mezarını ziyaret ederek dua etti. Ağrı Belediyesi tarafından mezarlarının yaptırıldığını belirten Başkan Sayan, sosyal medya hesabından, “Taşlıçay ilçemizde tandıra düşen kızını kurtarmaya çalışırken tandıra düşüp kızıyla beraber rahmetli olan annenin ve küçük kızının mezarı belediyemiz tarafından yapılmıştır Allah mekanlarını cennet eylesin. Ruhlarına fatiha” mesajını paylaştı.



