YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı Belediyesi tandıra düşerek hayatını kaybeden anne-kızın mezarını yaptırdı

Ağrı Belediyesi tandıra düşerek hayatını kaybeden anne-kızın mezarını yaptırdı

AĞRI HABERLERİ  | 30.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde üç hafta önce annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki minik Ayşegül ve onu kurtarmak isteyen annesi hayatını kaybetmişti.

Ağrı Belediyesi tandıra düşerek hayatını kaybeden anne-kızın mezarını yaptırdı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde üç hafta önce annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki minik Ayşegül ve onu kurtarmak isteyen annesi hayatını kaybetmişti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan anne-kızın mezarını ziyaret etti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan anne Hacer ve kızı Ayşegül Ergül’ün mezarını ziyaret ederek dua etti. Ağrı Belediyesi tarafından mezarlarının yaptırıldığını belirten Başkan Sayan, sosyal medya hesabından, “Taşlıçay ilçemizde tandıra düşen kızını kurtarmaya çalışırken tandıra düşüp kızıyla beraber rahmetli olan annenin ve küçük kızının mezarı belediyemiz tarafından yapılmıştır Allah mekanlarını cennet eylesin. Ruhlarına fatiha” mesajını paylaştı.

Ağrı Belediyesi tandıra düşerek hayatını kaybeden anne-kızın mezarını yaptırdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
'Çay bayat' deyip öğretmeni vurdu'Çay bayat' deyip öğretmeni vurdu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Ağrı Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
02:42
Sabah
04:36
Öğle
12:17
İkindi
16:13
Akşam
19:47
Yatsı
21:32

Ağrı Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Agrı Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Yenı Halk Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ağrı Valisi Osman Varol görevine başladı

Ağrı Valisi Osman Varol görevine başladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ağrı’nın yeni valisi Osman Varol oldu

Ağrı’nın yeni valisi Osman Varol oldu

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.