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"Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı

30.05.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da, sergi, bilimsel atölye, bilimsel etkinlik ve yarışmaları kapsayan "Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve 50 bilimsel atölye, 300 bilimsel etkinlik, 4 yarışma ve 3 sergiyi kapsayan şenlik için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, ülkelerin sahip olduğu en büyük kuvvetin genç nüfus olduğunu ve bunun doğru alanlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bilginin kullanılarak fayda getirecek üretimler yapılmasının belirli toplumların tekelinde olmadığını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bize düşen, gençlerimiz ve çocuklarımızı özellikle çok hızlı elde edilebilen, kümülatif şekilde artan bu bilgiyle donatmak ve o bilgiyi kullanarak bir şeyler üretmelerine vesile olmak lazım. Bu fırsatı da vermektir. Bizim gençlerimiz eğer imkan verilirse ve doğru bir şekilde donatılırlarsa dünyada kendi akranlarıyla mücadele edemeyecekleri hiçbir alan yok. Buna bilim, sanat ve spor gibi her alanı katabiliriz. Bunun örneklerini özellikle son yıllarda çocuklarımıza sağladığımız imkanlar arttıkça gördüğümüzü belirtmek isterim."

"SİZİN DE BAŞARAMAYACAĞINIZ HİÇBİR ŞEY YOK"

Varol, Ağrılı çocuklara her alanda destek olduklarını ve bu çocukların hem ülkede hem dünyadaki akranlarıyla rekabet ettiğini anlattı.

Öğrencilerin eğitim olanaklarının geliştirilmesi için fiziki yatırımları hiç kesmediklerini ifade eden Varol, "Bugün Türkiye'de yerli televizyon üretiminin yaklaşık yüzde 80'i Ağrılı hemşerilerimizin elindedir. Bu topraklardan çıkmış ve o alanda medeni cesaretini ortaya koymuş ve bugün dünya çapında üretim yapıyorlar. Sizin de başaramayacağınız hiçbir şey yok. Biz gençlerimize ve öğretmenlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu."

Daha sonra Vali Varol ve beraberindekiler, etkinliklerin yapıldığı stantları ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Programa, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, IC İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, bazı ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

3 gün sürecek etkinliğe IC İbrahim Çeçen Vakfı, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı Belediyesi ve Türk Kızılay destek veriyor.

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Ağrı bilim

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