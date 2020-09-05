YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Ağrı Dağı eteğinde doğaya kınalı keklik bırakıldı

Ağrı Dağı eteğinde doğaya kınalı keklik bırakıldı

IĞDIR HABERLERİ  | 05.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen kınalı keklikler Iğdır’da Ağrı Dağı eteğinde doğaya bırakıldı.Iğdır’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, azalan keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında, Iğdır’a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen ve sevkiyatı yapılan kınalı keklikleri doğaya bıraktı.

Ağrı Dağı eteğinde doğaya kınalı keklik bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen kınalı keklikler Iğdır’da Ağrı Dağı eteğinde doğaya bırakıldı.
Iğdır’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, azalan keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında, Iğdır’a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen ve sevkiyatı yapılan kınalı keklikleri doğaya bıraktı. Doğaya keklik bırakma etkinliğine Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş de katıldı.
Türkiye’nin en büyük milli parkı da olan Ağrı Dağı, bırakılan keklikler ve içinde barındırdığı birçok hayvanlar ile doğal bir hayvanat bahçesi görevini de üstleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Milli takıma 3 sporcu daha
Milli takıma 3 sporcu daha
İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü
İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü

Iğdır Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:29
Öğle
12:08
İkindi
15:45
Akşam
18:37
Yatsı
19:58
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Iğdır’da son dördün Ay, leylek yuvası ve Ulu Camii üzerinde güzel görüntüler oluşturdu
Iğdır’da son dördün Ay, leylek yuvası ve Ulu Camii üzerinde güzel görüntüler oluşturdu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.