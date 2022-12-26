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Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Karasu’nun suyu çekiliyor

26.12.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı eteklerinde bulunan doğa harikası Karasu’nun suyu çekildi.

Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Karasu’nun suyu çekiliyor

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı, Aktaş, Yazlık, İslam ve Hıdırlı köylerinin içinde bulunduğu alandaki Karasu sazlığı suyu için tehlike çanları çalıyor. Yaz aylarında Ağrı Dağı’ndaki karların erimesinden, diğer mevsimlerde ise Ağrı Dağı’ndaki karların erimesi ile birlikte yağan kar ve yağmur sularından beslenen Karasu, bu yıl havaların aşırı ısınması, buharlaşmanın fazla olmasından dolayı ve yağışların az olmasından dolayı çekildi. Doğa harikası alan; su kaplumbağası, su yılanı, su maymunu ve birçok yabani kuş türünü bünyesinde barındırıyor. Karasu, yaz ayında vatandaşlarında yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Suların çekilmesi ile küçük adacıkların çıktığı sazlık, görenleri endişelendiriyor. Suların çekildiği alanlar dron ile görüntülendi.

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