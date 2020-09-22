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Ağrı Dağı için yeni projeler hedefleniyor

AĞRI HABERLERİ  | 22.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen ve yürütülecek olan projelerin değerlendirildiği çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.Ağrı Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Dr.

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen ve yürütülecek olan projelerin değerlendirildiği çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.
Ağrı Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Dr. Osman Varol, Ağrı Dağı ile ilgili planlanan projeler noktasında ciddi bir mesafe aldıklarını belirterek, “Kültür ve Turizm Sektör Toplantısını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Geliştirebileceğimiz projeleri değerlendirmek üzere bir araya geldik. Öncelikle toplantımız hayırlara vesile olsun. Bir yol haritası oluştu. Projeleri değerlendirebileceğimiz fikir havuzumuz var. Ayrıca Ağrı Dağı ile ilgili Büyük Ağrı Dağı diyeceğimiz proje fikrinin genel yol haritasını belirleme noktasında ciddi mesafe aldık diye düşünüyorum. Bugün bir fizibilite desteği için başvurumuzu yapıyoruz. Sizlerle genel durumu, bundan sonra yapacaklarımızı ve yol haritamızı değerlendireceğiz.” İfadelerini kullandı.
Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi uzmanları ve Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Proje Ofisi personeli katıldı.

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