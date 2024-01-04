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Ağrı Dağı Milli Parkı, kış mevsiminde de doğa tutkunlarını ağırlıyor

04.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, soğuk havalara rağmen fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Zengin florası ve faunasıyla her mevsim çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan park, sulak alanlarıyla da çeşitli kuş türlerine yaşam alanı sunuyor.

5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen kar sularıyla beslenen milli park, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Doğa gezginleri ve doğa fotoğrafçıları güzellikleri keşfetmek için yılın her mevsiminde rotalarını buraya çeviriyor.

Fotoğrafçı ve dağcı Dilara Şafak Türkay, AA muhabirine, Giresun'dan Iğdır'ın güzelliklerini keşfetmek için arkadaşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'na geldiğini söyledi.

Bulakbaşı ve Karasu Sulak Alanı'nda doğal güzellikleri keşfettiklerini dile getiren Türkay, "Bu güzellikleri yerinde gördük, herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Ağrı Dağı'nın sulak alana yansıması çok güzel, sanki avuçlarımın içerisindeymiş gibi duruyor. En büyük hayalim Ağrı Dağı'na zirve yapmaktır. Ağrı Dağı, Iğdır'ın her yerinden görebileceğiniz mükemmel bir doğa eseridir." diye konuştu.

"BURASI KUŞ CENNETİ GİBİ, BİRÇOK DEĞİŞİK KUŞ TÜRÜNÜ GÖRDÜK"

Emekli olduktan sonra Iğdır'ın güzelliklerini keşfetmek için yapılan gezilere katıldığını anlatan Sunay Aslan da kış mevsimine rağmen havanın çok güzel olduğunu, bunu değerlendirmek için sazlıkta kuş gözlemlediklerini söyledi.

"Burası kuş cenneti gibi, birçok değişik kuş türünü gördük. Buranın doğası çok güzel, temiz bir havası var." diyen Aslan, son 6 aydır Iğdır'ın doğasıyla iç içe bir hayat yaşadıklarını anlattı.

Doğa fotoğrafçısı Harun Cengiz de Ağrı Dağı Milli Parkı'nın görülmeye değer olduğunu, Bulakbaşı Sazlıkları'nda suya yansıyan Ağrı Dağı'nın güzel görüntüler oluşturduğunu belirterek, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet etti.

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