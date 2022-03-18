Ağrı Dağı Milli Parkı'nda kaçak avlanan 2 kişiye 14 bin 500 lira ceza

Iğdır'da, milli park içinde avlanırken yakalanan 2 kişiye 14 bin 500 lira ceza verildi.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü personeli, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle Ağrı Dağı Milli Parkı'nda denetim gerçekleştirdi.
Bu sırada 2 kişinin kaçak keklik avladıkları belirlendi.
Ekiplerce bu kişilere milli park içinde ve av yasağı döneminde avlandıklarından dolayı toplam 14 bin 500 lira ceza kesildi.
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