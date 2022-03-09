YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı Dağı'nda kar ve tipiye yakalanan dağcılar zirve yapamadan döndü

Ağrı Dağı'nda kar ve tipiye yakalanan dağcılar zirve yapamadan döndü

09.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağcı Nesrin Çamlıdereli: - "Niyetimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nda kutlamaktı. Hava muhalefeti nedeniyle 4 bin 300 metrede geri dönmek zorunda kaldık ve çadırlarımıza sığındık"

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) bünyesindeki dağcı grubu, Ağrı Dağı'nın 4 bin 300 metresinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.

TDF'nin 2022 faaliyet programında yer alan "Ağrı Dağı Kış Tırmanışı" kapsamında 6 Mart Pazar günü Doğubayazıt ilçesi Çevirme mezrasında zirve tırmanışına başlayan ve aralarında 2 kadının da bulunduğu 26 dağcı, ilk geceyi 3 bin 200 metrede bulunan kamp alanında geçirdi.

Daha sonra tırmanışa devam eden dağcı ekibi, olumsuz hava koşullarına rağmen 4 bin 300 metreye kadar çıktı.

Bölgede etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen dağcı ekibi, zirveye 837 metre kala yaptıkları değerlendirme sonucunda, risk görüldüğü için ortak kararla inişe geçti.

Dağcı ekibin, tırmanışa başladıkları Çevirme köyüne gün içerisinde ulaşarak faaliyeti tamamlayacakları öğrenildi.

- İki kadın dağcı da 8 Mart'ı zirvede kutlamak için katılmıştı

Ekipte yer alan 2 kadın dağcı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü zirvede kutlayamadan geri döndü.

Kadın dağcılardan Nesrin Çamlıdereli, tırmanışa Ankara'dan katıldığını söyledi.

Ağrı Dağı'nda rakım yükseldikçe hava koşullarının daha da kötüye gittiğini ifade eden Çamlıdereli, "Niyetimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nda kutlamaktı. Hava muhalefeti nedeniyle 4 bin 300 metrede geri dönmek zorunda kaldık ve çadırlarımıza sığındık. Buradan annem ve hayatıma dokunan tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum". dedi.

TDF bünyesindeki dağcılar, geçen yıl da aynı tarihte yaptıkları faaliyette, olumsuz hava koşulları nedeniyle zirveye ulaşamadan geri dönmek zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıAğrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Çorum'da yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybettiÇorum'da yaya geçidinde aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıHatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ağrı Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:22
Öğle
12:23
İkindi
15:39
Akşam
18:15
Yatsı
19:32
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fark ettiğiniz an harekete geçin! Kontrol altına almazsanız...

Fark ettiğiniz an harekete geçin! Kontrol altına almazsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Estetik ameliyatları başına bela oldu! Son hali şoke etti

Estetik ameliyatları başına bela oldu! Son hali şoke etti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.