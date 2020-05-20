YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Ağrı Dağı’nda mühimmat ele geçirildi

Ağrı Dağı’nda mühimmat ele geçirildi

IĞDIR HABERLERİ  | 20.05.2020 18:03 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı’nda PKK’lı teröristlere düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakoyunlu ilçesine bağlı İslamköy kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Ağrı Dağı’nda mühimmat ele geçirildi

Ağrı Dağı’nda PKK’lı teröristlere düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakoyunlu ilçesine bağlı İslamköy kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ağrı Dağı eteklerinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK’lı teröristlerin sığınak ve depo olarak kullandığı mağaralara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 5 el bombası, 14 roketatar mühimmatı, 15 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildi.

Ağrı Dağı’nda mühimmat ele geçirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Iğdır Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
02:52
Sabah
04:37
Öğle
12:05
İkindi
16:00
Akşam
19:23
Yatsı
21:02

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

HDP Iğdır il başkanlığından basın açıklaması

HDP Iğdır il başkanlığından basın açıklaması

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Iğdır tarihi ceza evi taşındı

Iğdır tarihi ceza evi taşındı

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.