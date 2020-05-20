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Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

IĞDIR HABERLERİ  | 20.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Ağrı Dağı'na terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, komando timlerinin de katılımıyla Karakoyunlu ilçesinin İslamköy kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Ağrı Dağı eteklerinde yer alan bölgeye gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin depo ve sığınak olarak kullandığı mağaralar belirlendi.

Mağaralarda yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 5 el bombası, 14 roketatar mühimmatı, 15 roketatar sevk fişeği, yaklaşık 6 bin 500 fişek ve çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve çeşitli malzemeler de bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin bir kısmı olay yerinde imha edildi.

Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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