"Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılacağı müjdesi" dağcılık camiasında sevinçle karşılandı

HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Valisi Osman Varol'un, dünyanın bir çok ülkesinden dağcıların ilgi odağı olan Ağrı Dağı'nın bu yılın aralık ayında resmi olarak kış tırmanışına açılacağına dair müjdesi, dağcılar ve adrenalin tutkunları arasında büyük sevinç yarattı. Vali Varol'un, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde düzenlenen bir programda, Ağrı Dağı'na bu kış mevsiminde ilk resmi tırmanışın yapılacağını bildirmesi üzerine, gözler dağcılık anlamında dünyanın en fazla talep gören dağlarından olan Ağrı Dağı'na çevrildi. Bölgede sürdürülen terör operasyonları nedeniyle yıllardır resmi ya da izinli tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı'na resmi tırmanış yapmak için bekleyen dağcılar, Vali Varol'un açıklamasıyla mutluluk yaşadı. 5 bin 137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan ve özellikli Nuh'un Gemisi'nin bulunduğuna inanılması dolayısıyla dünyadaki bir çok dağcı ile adrenalin tutkununun ilgisini çeken Ağrı Dağı'na, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Gürcistan başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki dağcılar ilgi gösteriyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın turizme açılmasının ve dağcılık turizmine hizmet vermesinin Türkiye dağcılığı için önemli bir hamle olduğunu söyledi. - "Ağrı Dağı, dünya dağcıları açısından cazibe noktası" Dağın turizme açılması için devlet erkanının yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Başar, "Özellikle yaz döneminde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun Ağrı'nın tırmanışa açılmasıyla ilgili beyanları vardı, Ağrı Valiliği de bu konuyla ilgili yoğun çalışmalar yapıyor. Ağrı Dağı, dağcılık ve dağ turizmi anlamında dünya dağcıları açısından çok büyük bir potansiyel, bir çekim, cazibe noktası." dedi. Dünyadaki dağcıların, uzun süredir Ağrı Dağı'na resmi olarak tırmanışın yapılabilmesi için açılışı beklediğini aktaran Başar, şöyle devam etti: "Tabii dağın kış döneminde tırmanışa açılması, eğer açılırsa da faaliyetlerin başlaması sevindirici olur. Kışın teknik anlamda dağcıların tırmanış yapabiliyor olması, bu dağa gelecek dağcıların sayısının artması anlamında çok olumlu. Şu an Türkiye ve yurt dışındaki dağcılar da Ağrı Dağı'nın dağcılık turizmine, tırmanışlara açılmasını bekliyor. Umudumuz, kış döneminde dağın tırmanışa açılması, yaz döneminde de zaman içerisinde bu faaliyetlerin başlaması yönündedir."

- "Ağrı Dağı, dağcılar tarafından çıkılması oldukça önemsenen bir değerdir" Zirve Dağcılık Genel Başkanı Orhan Kozan, Ağrı Dağı'nın dünyadaki dağcılar tarafından en fazla tercih edilen dağlar arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Ağrı Dağı Türkiye'nin en büyük yükseltisi olmasının yanı sıra üzerindeki takke örtü buzulu nedeniyle de görkemli, ihtişamlı, dağcılar tarafından çıkılması oldukça önemsenen, birçok efsaneye konu olmuş değerimizdir. Bu güzel dağın uzun yıllardır güvenlik sorunları nedeniyle kapalı olmasından bizler çok büyük bir üzüntü duymaktaydık. Açılacağı müjdesi tüm dağcılık ve doğa sporları camiasını mutlu etmiştir. 2004 yılından itibaren milli park statüsüne de kavuşmuş olan bu güzel bölgenin farklı doğa sporları açısından da değerlendirileceği inancı ile mutluluğumuzu tüm ülke ile paylaşıyoruz." Yıllardır Ağrı Dağı'nda turizm rehberliği yaptığını, yüzlerce gruba zirve tırmanışı yaptırdığını belirten alan kılavuzu Mehmet Çeven ise tırmanış konusundaki habere çok sevindiğini vurguladı.

Bölgede turizm ile geçinen binlerce kişinin bulunduğuna dikkati çeken Çeven, "Burada potansiyel çok yüksektir. Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın farklı yerlerinden bize dağcılık kulüpleri, seyahat acenteleri, outdoor yapan bütün şirketler yazıyor, 'Ağrı Dağı ne zaman resmi olarak tırmanışa açılacak' diye soruyor. Bu haberden sonra, açılışı yapılırsa biz de bu dağcılık kulüplerine, seyahat acentelerine Ağrı Dağı açılmıştır diye yazı yazacağız." ifadesini kullandı. - Dağın tırmanışa açılacağı haberi komşu ülkelerin dağcılarını heyecanlandırdı Azerbaycan Hava ve Ekstrem Sporlar Kulübü sporcusu olan dağcı Babek Orabanlı da "Ağrı Dağı Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek zirvesidir. Bu dağın Azerbaycan için de büyük önemi vardır. Dağın uzun zamandır kapalı olması Azerbaycan dağcılarının bölgeye gelişini zorlaştırmaktaydı. Ağrı Dağı'nın Azerbaycan'a yakın olması Azerbaycan'dan gelecek dağcıların önünü açtı. Ağrı'ya tırmanış için Azerbaycan'dan gelmek isteyen çok dağcı vardı. Ağrı Dağı gelecek programlarımızda yer alacaktır." diye konuştu.