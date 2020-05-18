Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir’den 19 Mayıs mesajı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

İl Müdürü Demir mesajında, "19 Mayıs 1919, Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin ve devamında Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının müjdecisi olmuştur. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.

19 Mayıs; milletimizin kutlu bir silkinişi, destansı bir uyanışı, istiklal uğruna her şeyi göze aldığını ispatlayan muazzam bir stratejik dirilişi olarak tarihe mühür vurmuştur.

Dün olduğu gibi bugün de lazım olan aynı anlayışın gençliğe kazandırılması milli geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir. Gençlik, yeni fikirler, aydınlık düşünceler, taze güç ve dinamik bir kuvvetin karşılığı olarak, yaşlanması mukadder olan bir toplum yapısına giren zindeliği, atılganlığı, enerjiyi ve iyimserliği ifade etmektedir.

Yarınların teminatı gençliğin daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi hepimiz için vazgeçilmez hedef ve görevdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

Bu itibarla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele döneminin tüm kahramanlarına ve aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

