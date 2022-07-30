YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni tercih döneminde öğrencileri bekliyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni tercih döneminde öğrencileri bekliyor

30.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni tercih döneminde öğrencileri bekliyor

AĞRI (AAA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bu sene 3 bin 700'den fazla öğrenci kontenjanlarının olduğunu, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüksek bir doluluk oranı beklediklerini bildirdi.

Üniversite tercihlerinin başlamasıyla üniversite tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde Tercih Danışma Noktası kuruldu.

Tercih Danışma Noktası'nı ziyaret eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilerle sohbet ederek tercih yapacak öğrencilere üniversite hakkında bilgi verdi.

Rektör Karabulut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet üniversitesi olmanın yanında kendilerini vakıf destekli bir devlet üniversitesi olarak tanıttıklarını söyledi.

Üniversitede 81 alana öğrenci aldıklarını ifade eden Karabulut, "Bu sene 3 bin 700'den fazla öğrenci kontenjanımız var. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüksek bir doluluk oranı bekliyoruz. Bunun için bütün şartlarımız mevcut. Üniversitemizde gerçekten çok iyi imkanlarımız var. Üniversitemizin merkez kampüsünde yüzme havuzu, bowling merkezi, öğrenci yaşam merkezi, engelsiz yaşam merkezi, ulusal ve uluslararası standartlarda tenis kortları, bisiklet ve yaya yollarımız var. Doğayla iç içe güzel bir kampüse sahibiz." diye konuştu.

Karabulut, tıp, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çok ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadıklarını anlattı.

Gelecek yıllarda üniversitenin sağlık merkezli bir üniversite olacağını dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Ağrı bir öğrenci kentidir. Ucuz, huzurlu ve ulaşımı kolay bir kenttir. Ulaşım ve barınma sorunu yok. Biz üniversite, şehir insanı ve belediye olarak da bütün hizmetlerimiz öğrencinin rahatı, huzuru ve güvenli bir şekilde hayatını idame ettirmesi içindir. Bunun için her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyoruz. Biz, İbrahim Çeçen Vakfı üzerinden bütün tıp fakültesi öğrencilerimize burs veriyoruz. (Tıp fakültesinde) İlk 10 bine girip bizi tercih eden kardeşlerimize de 2 burs veriyoruz. Bunun yanı sıra bütün birimlerimize, fakültelere ve meslek yüksekokullarımıza birincilikle girenlere burs veriyoruz."

Karabulut, yüksek puan alarak üniversiteye gelenler, ulusal ve uluslararası anlamda başarı sağlayan öğrencilere vakıf üzerinden başarı bursu verdiklerini, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de burs ve yemek kartı bursu desteği sağladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ağrı'da konuştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ağrı'da konuştu:
Trabzonspor, Süper Kupa maçı için İstanbul'a gittiTrabzonspor, Süper Kupa maçı için İstanbul'a gitti
Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli olduSivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Ağrı ibrahim çeçen üniversitesi

Ağrı Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:16
Sabah
04:58
Öğle
12:19
İkindi
16:12
Akşam
19:31
Yatsı
21:06
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.