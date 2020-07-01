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Ağrı İl Müftüsü Topçu’dan Vefa Sosyal Destek Grubuna Başarı Belgesi

AĞRI HABERLERİ  | 01.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, korona virüsle mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan din görevlilerine Başarı ve Teşekkür belgesi takdim etti.Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, korona virüsle mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan din görevlilerine Başarı ve Teşekkür belgesi takdim etti.
Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın talimatı üzerine tüm İl ve İlçelerde din görevlileri, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için mesai mefhumu gözetmeksizin seferber olmuştu.
Bu doğrultuda Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan din görevlilerine, İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından Teşekkür Belgesi ve Ağrı Valiliğinin vermiş olduğu Başarı Belgeleri takdim edildi.
Müftü Topçu; “Din görevlisi dünyanın gidişatından kendini sorumlu gören ve bu doğrultuda çalışan, mihrapta namazımızı emanet ettiğimiz, kürsüde öğütlerini dinlediğimiz kimselerdir. Din görevlileri, mutlu günlerimizde mutluluğumuza destek olan, üzgün günlerimizde de üzüntülerimize ortak olan, çıkmaza düştüğümüzde bize yol gösteren gönül dostlarımızdır. İnsanlığın maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek için her zaman fedakâr olan din görevlilerimiz ülkemizin içinde bulunduğu zorlu pandemi sürecinde de tereddüt etmeden milletimizin hizmetine koşarak örnekliğini bir kez daha göstermiştir. Tüm din görevlilerimize şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim.” dedi.

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