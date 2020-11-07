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Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 07.11.2020 10:04 | Son Güncelleme

Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Ağrı çevresi ile Ardahan'ın kuzey kesimlerinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 2, Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 4, Erzincan'da 5, Tunceli'de 7 ve Iğdır'da 10 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Iğdır'da 16, Erzincan'da 14, Ağrı'da 12, Kars'ta 10, Erzurum'da 9 ve Ardahan'da 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

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