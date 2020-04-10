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Ağrı KYK’da Sürpriz Polis Haftası Kutlaması

AĞRI HABERLERİ  | 10.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Ağrı’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, koronavirüs nedeniyle yurtlarda görev yapan polislerin ‘10 Nisan Polis Haftalarını’ kutladı.Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ki Kredi Yurtlar Kurum Çalışanları karantina yurdu olarak belirlenen Abdurrahim Arvasi Yurdunda kalan misafirlerin güvenliğini tutan Polis memurlarını unutmadı.Yurt çalışanları 10 Nisan Polis haftası nedeniyle yurduların giriş ve çıkışlarını kontrol eden polis memurlarına tatlı ikram edip,10 Nisan Polis haftalarını kutladı.Bu anlamlı davranış karşısında memnuniyetlerini dile getiren polisler yurt çalışanlarına teşekkür ettiler.

Ağrı KYK’da Sürpriz Polis Haftası Kutlaması

Ağrı’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, koronavirüs nedeniyle yurtlarda görev yapan polislerin ‘10 Nisan Polis Haftalarını’ kutladı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ki Kredi Yurtlar Kurum Çalışanları karantina yurdu olarak belirlenen Abdurrahim Arvasi Yurdunda kalan misafirlerin güvenliğini tutan Polis memurlarını unutmadı.
Yurt çalışanları 10 Nisan Polis haftası nedeniyle yurduların giriş ve çıkışlarını kontrol eden polis memurlarına tatlı ikram edip,10 Nisan Polis haftalarını kutladı.
Bu anlamlı davranış karşısında memnuniyetlerini dile getiren polisler yurt çalışanlarına teşekkür ettiler.

Ağrı KYK’da Sürpriz Polis Haftası Kutlaması

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Sabah
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İkindi
15:53
Akşam
18:48
Yatsı
20:09

Ağrı Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Güven Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Şafak Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
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