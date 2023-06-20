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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, TÜBİTAK şampiyonu olan YBO öğrencilerini ağırladı

20.06.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali’nde birinci olan Doğubayazıt Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu YBO öğrencilerini makamında kabul etti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, TÜBİTAK şampiyonu olan YBO öğrencilerini ağırladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ankara’da düzenlenen TÜBİTAK 2204-B 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali’nde, Türkçe alanında "Tulpar Bize Geldi" projesiile Türkiye birincisi olanDoğubayazıt Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan danışman öğretmen Beray Ezgi Varkal ile öğrenciler Berrin Koroğlu ve Ela Hacıoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ankara’da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Yarışması Türkiye Finali’ne "İnsansı Robotların Vücut Isı Yönetiminde Terleme Olayının Fotovoltaik Piller ile Sağlanması" projesi ile katılan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinden danışman öğretmeni Gökçehan Bulut ve öğrencisi Muhammed Aydemir, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencileri tebrik edip bir süre sohbet eden Kökrek, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek,"Sizlerin bu ülkenin geleceğini tasarlayan projelere kafa yorması, özgün fikirlerin peşinden koşması bizi çok mutlu etmiştir. Bu tür çalışmalar sizi sadece bir yarışmaya hazırlamıyor, sizleri hayat disiplinine,toplumsal sorumluluk almaya, kültürel mirası aktarmanın yeni yollarını düşünmeye ve gelecekte bir mesleğe hazırlamaktır"dedi.
TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının öğrencileri; düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilmelerine katkı sunduğunu dile getiren Kökrek, büyük başarıya imza atan öğretmen ve öğrencileri kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Kökrek’in ziyaretine Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, okul yöneticileri ve öğretmenler eşlik etti.

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