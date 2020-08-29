Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Doğubayazıt’taki okulların hazırlıklarını inceledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okulların hazırlıklarını inceledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il merkezi ve ilçelerdeki 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların hazırlıklarını yerinde incelemeye devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılında okulların hazırlık incelemelerinde bulunmak üzere Doğubayazıt ilçesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen tarafından karşılandı. İlk olarak yapımı devam eden inşaatlarda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen’den inşaatlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yeni eğitim öğretim yılı için okulların hazırlıklarını denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ‘Mesleki Çalışma Programı’ kapsamında, okullarda öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Ağrı’da okulların yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Mutlu, huzurlu ve başarılı bir öğretim yılı geçireceğimizi temenni ediyorum”dedi.

Son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen’den hayata geçiren projeler ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

