Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin e-kitap’a röportaj verdi

Diyadin Kuşburnu Şehit Erol Taştan İlkokulu Müdürü İsmet Eryılmaz ve 14 Nisan İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Veli Aykut Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret ederek, çıkarılacak olan e-kitap için röportaj yaptılar.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin Kuşburnu Şehit Erol Taştan İlkokulu Müdürü İsmet Eryılmaz ve 14 Nisan İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Veli Aykut Erkan’ı makamında kabul etti. Konukları ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, e-kitap için sorulan sorulara samimi cevaplar verdi. Yürütülen ve planlanan projeler hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, e-kitap çalışmalarından dolayı konuklarına teşekkür etti.



