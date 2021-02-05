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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Canşi’ya plaket verdi

05.02.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Canşi’ya plaket verdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu Cafer Çanşi’ya plaket verdi.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu Cafer Çanşi ve proje gönüllüsü Ceyhun Güneş’i makamında kabul ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu Cafer Çanşi’ya plaket verdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu Cafer Çanşi ve proje gönüllüsü Ceyhun Güneş’i makamında kabul ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Eğitime destek ve katkılarından dolayı Canşi ve ekibine teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Canşi’ya plaket takdim ederek köy çocuklar için yeni yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Canşi’ya plaket verdi

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