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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, eTwinning’de başarılı okul ve öğretmenleri ödüllendirdi

AĞRI HABERLERİ  | 28.12.2020 17:06 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2019 yılı "eTwinning Ulusal Kalite" ile "eTwinning Avrupa Kalite Etiketi" almaya hak kazanan okul ve öğretmenlerin ödüllerini verdi.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in destekleriyle 2019 yılı "eTwinning Ulusal Kalite" ve "eTwinning Avrupa Kalite Etiketi" programına katılan okullar ve öğretmenler, birçok etkinlik ve programlarda yer alarak Ağrı’yı teslim etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2019 yılı "eTwinning Ulusal Kalite" ile "eTwinning Avrupa Kalite Etiketi" almaya hak kazanan okul ve öğretmenlerin ödüllerini verdi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in destekleriyle 2019 yılı "eTwinning Ulusal Kalite" ve "eTwinning Avrupa Kalite Etiketi" programına katılan okullar ve öğretmenler, birçok etkinlik ve programlarda yer alarak Ağrı’yı teslim etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning İl Koordinatörü Sevgi Avcı’nın da aralarında bulunduğu Ağrı, Bartın, Kastamonu, Kars, Iğdır ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlükleri eTwinning il koordinatörleri tarafından 6 gün olarak ortaklaşa yürütülen bölgeler arası çevrimiçi eTwinning Çalıştayında çeşitli konularda eğitim ve kentin tanıtımına imza attı. 2019 yılı "eTwinning Ulusal Kalite" ve "eTwinning Avrupa Kalite Etiketi" hak kazanan okullar ve öğretmenlere yönelik tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, eTwinning İl Koordinatörü Sevgi Avcı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. İlk olarak başarılı okul ve öğretmenleri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul müdürleri ve öğretmenlere, belgeler ile plaketlerini vererek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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