YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Dayanışma Kampanyası’na bir aylık maaşıyla destek oldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Dayanışma Kampanyası’na bir aylık maaşıyla destek oldu

AĞRI HABERLERİ  | 30.03.2020 23:18 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bir aylık maaşıyla destek oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Dayanışma Kampanyası’na bir aylık maaşıyla destek oldu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bir aylık maaşıyla destek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı birlik, beraberlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Biz bize yeteriz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte... Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte...
Valilik duyurdu! Dün geceden itibaren... Valilik duyurdu! Dün geceden itibaren...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Ağrı Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:17
İkindi
15:49
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Ağrı Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Yaşam Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Medicenter Tıp Merkezi Hizmete Açıldı

Medicenter Tıp Merkezi Hizmete Açıldı

Ağrı Emniyet Müdürü Bayram Coşkun Görevine Başladı

Ağrı Emniyet Müdürü Bayram Coşkun Görevine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.