YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, yetenek sınavına hazırlanan öğrenciye destek oldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, yetenek sınavına hazırlanan öğrenciye destek oldu

AĞRI HABERLERİ  | 07.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Spor Lisesinin yetenek sınavına hazırlanmak için kendi imkanlarıyla parkur kuran öğrenci Abdulsamet Öztürk’ün sosyal medyada yayınlanan görüntülerini izleyerek kendisine destek oldu.Ağrı’nın Tutak ilçesinde bulunan Bintosun köyünde yaşayan ve Merkez Spor Lisesinin yetenek sınavına hazırlanmak için kendi imkanlarıyla parkur kuran Bintosun İlk ve Ortaokulu öğrencisi Abdulsamet Öztürk’ün görüntüleri okul tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Spor Lisesinin yetenek sınavına hazırlanmak için kendi imkanlarıyla parkur kuran öğrenci Abdulsamet Öztürk’ün sosyal medyada yayınlanan görüntülerini izleyerek kendisine destek oldu.
Ağrı’nın Tutak ilçesinde bulunan Bintosun köyünde yaşayan ve Merkez Spor Lisesinin yetenek sınavına hazırlanmak için kendi imkanlarıyla parkur kuran Bintosun İlk ve Ortaokulu öğrencisi Abdulsamet Öztürk’ün görüntüleri okul tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesai saatleri dışında öğretmen, öğrenci ve velilerin sosyal medya üzerinden istek ve taleplerini dinleyen ve çözüme kavuşturan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Öztürk’ün videosunu sosyal medya hesabından “Harika olmuş” yazarak paylaştı.
Öztürk’ü yetenek sınavı öncesi bir spor salonuna getirerek hazırlanması için imkan sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Öztürk’e başarılar diledi. Spor Lisesine yerleşmek için bir öğretmen gözetiminde yetenek sınavına iyi hazırlanan Öztürk, Spor Lisesi Kapalı Spor Salonunda yetenek sınavına katıldı. Parkurları başarılı geçip, göz dolduran Öztürk, desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür etti. Spor Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul müdürü Murat Demir ve müdür yardımcıları tarafından karşılandı. Yetenek sınavını izleyen Tekin, yetenek sınav hakkında okul Müdürü Murat Demir’den bilgi aldı.

“Çocukların kurduğu parkurda çok güzeldi”
Yetenek sınavına hazırlanmak için Tutak İlçesine bağlı Bintosun köyünde kendi imkanlarıyla parkur kuran öğrenci Abdulsamet Öztürk’ün sosyal medyada yayınlanan görüntülerini izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen Tekin, bölgedeki öğrencilerin sporu önemsediklerini vurgulayarak, “Sosyal medya üzerinden öğrencilerimizin bir parkur kurup spor lisesi seçme sınavına hazırlandığını görünce ben de paylaştım. Ve gerçekten çocukların kurduğu parkurda çok güzeldi. Spor lisesi gerçekten bu bölgede çok önemli. Çocuklarda çok önemsiyor. Bu anlamda da kendi parkurlarını kurup çalışmışlar. Bu da sporun Ağrı’da ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Vaka sayıları artıyor! Bakan Koca o 7 şehre dikkat çekti Vaka sayıları artıyor! Bakan Koca o 7 şehre dikkat çekti
PARTNER 'Yine yakaladınız' 'Yine yakaladınız'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

Ağrı Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
02:48
Sabah
04:40
Öğle
12:18
İkindi
16:14
Akşam
19:46
Yatsı
21:29

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Demir Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Şafak Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Sağlık Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret etti

AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret etti

Ağrı'da tandıra düşen minik Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

Ağrı'da tandıra düşen minik Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.