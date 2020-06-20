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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den LGS Teşekkür mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 20.06.2020 14:51 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Liselere Geçiş Sınavının (LGS) tamamlanması nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında,"İlimiz genelinde 232 okulumuzda, 908 salonda 14 bin 470 öğrencimizin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Liselere Geçiş Sınavının (LGS) tamamlanması nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında,"İlimiz genelinde 232 okulumuzda, 908 salonda 14 bin 470 öğrencimizin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Liselere Geçiş Sınavının (LGS) ilimizde başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren Milli Eğitim Şube Müdürümüz Kutbeddin Kaya ve çalışma arkadaşlarına, İlçe Milli Eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize ve sınavda görev alan tüm meslektaşlarıma, personelimize, polis ve jandarma mensuplarımıza teşekkür ederim"dedi.

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