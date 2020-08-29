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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 29.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Mesajında, vatanın birliği ve milletin bağımsızlığı uğruna verilen büyük ve onurlu mücadelenin kazanıldığı bu zaferin 98’inci yıl dönümünde tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, şunları kaydetti: “Bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, vatanın birliği ve milletin bağımsızlığı uğruna verilen büyük ve onurlu mücadelenin kazanıldığı bu zaferin 98’inci yıl dönümünde tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, şunları kaydetti: “Bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun.”

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Ağrı Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

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İkindi
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Akşam
18:51
Yatsı
20:14

Ağrı Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Duru Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Mert Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
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