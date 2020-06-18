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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in LGS sınav mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 18.06.2020 09:11 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 20 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin yayınladığı mesajında, " 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ilimiz genelinde 232 okulumuzda, 908 salonda 14 bin 470 öğrencimizin gireceği sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirilecektir.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in LGS sınav mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 20 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin yayınladığı mesajında, " 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ilimiz genelinde 232 okulumuzda, 908 salonda 14 bin 470 öğrencimizin gireceği sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirilecektir. Birinci bölüm 09.30’da başlayacak ve 10.45’te sona erecek, ikinci bölüm ise 45 dakikalık aradan sonra 11.30’da başlayıp 12.30’da sonlanacaktır. Tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp okullarımız öğrencilerini beklemektedir. Sınav merkezi tüm okullarımız, sınav salonları dezenfekte edilmiş; ilgili okullarımıza dezenfektan, maske ve sınav görevlileri için eldiven verilmiştir. Sınav günü velilerimiz öğrencilerine okul bahçesine kapısına kadar eşlik edebileceklerdir. Okullarımızda sınav öncesi öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize sosyal mesafe kuralına uyma, maske takma ve Covid -19 hakkında bir bilgilendirme yapılacaktır. Daha sonra sınav görevlilerine, öğrencilerimize el antiseptiği verilecek ve maske dağıtılacaktır. Sınavda görevli öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz sosyal mesafeye uygun bir şekilde sınava alınacaktır. Çocuklarımız için en uygun sınav ortamı hazırlanmıştır. Sınava büyük bir azim ve gayretle hazırlanan sevgili öğrencilerimiz elinizden gelenin en iyisini yapabilmek için çok çalıştınız. Şimdi ise kendinize güvenmek ve emeklerinizin karşılığını alma zamanıdır. Sizlerden beklentimiz iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, yenilikçiliğe dayalı araştıran, sorgulayan; milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan olmanızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, öğrencilerimizin yetişmesinde emek veren çok değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, LGS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınavda görev yapacak tüm yönetici, öğretmen ve görevlilere kolaylıklar diliyorum"dedi.

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Ağrı Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:38
Sabah
04:33
Öğle
12:14
İkindi
16:11
Akşam
19:45
Yatsı
21:32

Ağrı Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Durak Eczanesi
Merkez
Neslısahsıfa Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Mert Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Söylemez Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
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