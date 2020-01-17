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  4. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in yarıyıl tatili mesajı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in yarıyıl tatili mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 17.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,” Çocuklarımızın size getirecekleri karnelerden dolayı sevinç ve üzüntülerine ortak olmanız öncelikle talebimizdir.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in yarıyıl tatili mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,” Çocuklarımızın size getirecekleri karnelerden dolayı sevinç ve üzüntülerine ortak olmanız öncelikle talebimizdir. Olumsuz sözlerle çocuklarımızı küstürmeyiniz”dedi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajında “Büyük bir başarı ve özveriyle sürdürülen bir eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin ve anne-babaların heyecanla beklediği karnelerle birlikte iki haftalık bir yarıyıl tatil dönemine giriyoruz”dedi.
Öğretmenlere seslenen Tekin,”Sizler bugünün küçükleri, yarının büyükleri, istikbalimizin güneşi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirerek kutsal bir görevi yerine getirmektesiniz. Eğitim sistemimizin hedefleri doğrultusunda milletimize, ülkemize, insanlığa yararlı bireyler yetiştirmede her türlü özveride bulunduklarına inandığım sizlere emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.
Velilere de seslenen Tekin,”Çocuklarınızı diğer çocuklarla kıyaslamadan ve her şeyden önce çocuk olduklarını unutmadan onların gelişimlerini değerlendiriniz ve daima destekleyiniz. Çocuklarımızın size getirecekleri karnelerden dolayı sevinç ve üzüntülerine ortak olmanız öncelikle talebimizdir. Olumsuz sözlerle çocuklarımızı küstürmeyiniz. ikinci yarıyılda daha iyiye ulaşmak için veli olarak ne gibi katkı sağlamanız gerektiği konusunda çaba sarf etmelisiniz”şeklinde konuştu.
Öğrencilere de seslenen Tekin,”Tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Rehavete kapılmadan bol bol kitap okuyunuz ve bir plan dahilinde çalışmayı ihmal etmeyiniz. Bu eğitim öğretim yılının 2. Dönemini daha da başarılı geçirmenizi temenni ediyorum. 2019-2020 eğitim öğretim yılının 2. Döneminde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dinlenmiş olarak tekrar buluşmak dileklerimle tüm öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza ailesi ve sevdikleriyle beraber mutlulukla geçecek bir yarıyıl tatili diliyor; eğitime gönül veren herkese selam ve saygılarımı sunuyorum”dedi.

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