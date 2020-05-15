YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı TÜBİTAK 4006 projelerinde Türkiye’de 24’üncü oldu

Ağrı TÜBİTAK 4006 projelerinde Türkiye’de 24’üncü oldu

AĞRI HABERLERİ  | 15.05.2020 22:18 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları tarafından kabul edilen 77 proje ile Ağrı Türkiye genelinde 24’üncü sırada yer alarak büyük başarı gösterdi.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle il genelindeki okulların hazırladığı 77 proje, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarları Projeleri kapsamında kabul edildi.

Ağrı TÜBİTAK 4006 projelerinde Türkiye’de 24’üncü oldu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları tarafından kabul edilen 77 proje ile Ağrı Türkiye genelinde 24’üncü sırada yer alarak büyük başarı gösterdi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle il genelindeki okulların hazırladığı 77 proje, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarları Projeleri kapsamında kabul edildi. TÜBİTAK 4006 projelerinde Türkiye geneli 24’üncü sırada yer alan Ağrı, büyük bir başarıya imza attı. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak başvurduğumuz 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları neticesinde ilimiz, büyük bir başarı göstermiştir. 30 Büyükşehir 51 şehrin katıldığı seçmelerde 77 adet okulumuzun başvurusu kabul edilmiş olup Türkiye genelinde ilimiz 24’üncü sıraya yükselmiştir. Daha önce 4007 projemizin yakaladığı büyük başarının ardından, okul bazında da bu başarıyı perçinlemiş bulunuyoruz. İlçelerimizden merkez 16, Diyadin 7, Doğubayazıt 21, Eleşkirt 2, Hamur 3, Patnos 12 ve Tutak 16 proje olmak üzere başvuruları kabul edilmiştir. Çift haneli rakamlara ulaşan 4 ilçemizin proje sayısı tek başına Türkiye sıralamasında son 10 ili geride bırakmıştır” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, projelerde emeği geçen okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkürlerini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!Dikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Belediye’nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Ağrı Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:46
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:22
Yatsı
20:58

Ağrı Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Altıntaş Eczanesi
Merkez
Şükran Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Derman Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yıkılan Eski Devlet Hastanesinin Yeri Otopark Oldu

Yıkılan Eski Devlet Hastanesinin Yeri Otopark Oldu

Ağrı Eğitimine Kadın Eli Değiyor

Ağrı Eğitimine Kadın Eli Değiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.