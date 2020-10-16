Ağrı Valiliğinden DAP 2021 yılı proje teklif çağrısına rekor başvuru

Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi ile DAP Bölge Kalkınma Dairesi Başkanlığının 2021 yılı proje teklif çağrısına 40 adet proje başvurusu yapıldı.

Ağrı Valiliği koordinesinde gerçekleşen ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkanlığının önümüzdeki yıl için yapılan proje teklif çağrısına ilçe kaymakamlıklarından, kamu kurum ve kuruluşlarından ve birçok farklı alandan toplam 40 tane proje başvurusu gerçekleşti. Konu hakkında Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ağrı ilinde bugüne kadar yapılan rekor başvuru sayısı olduğu bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamanın devamında, "Valimiz Dr. Osman Varol tarafından, ilimizdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kurulan Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezinin kurumlar arası işbirliği sağlaması sonucu ortaya konulan projelerle, ilimizin potansiyelleri ortaya çıkarılarak kalkınması hızlanacak" denildi.

