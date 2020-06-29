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Ağrı Valisi Dr. Varol, e-konferans yoluyla öğretmenlerle buluşacak

AĞRI HABERLERİ  | 29.06.2020 12:52 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Varol, e-konferans yoluyla öğretmenlerle buluşacak

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde görev yapan öğretmenlerle-konferans yoluyla buluşacak.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte 30 Haziran Salı günü saat 14.00’te e-konferans yoluyla il genelinde görev yapan öğretmenlerle buluşacak. Öğretmenlerle bir araya gelecek olan Vali Dr. Varol’un, Ağrı’nın ortak bir ekip çalışması ile eğitim kalitesinin yükseleceğini ve bunun da öncelikle kentteki öğretmenlerle yapılacağını düşündüğü, bunu da samimi bir sohbet ve tanışma ortamında dile getirmek istediği vurgulandı. Öğretmen, veli ve okulların işbirliği ile kentin eğitiminin ve kaderinin değişeceğinin altını çizecek olan Vali Dr. Varol, yeni eğitim öğretim yılının çeşitli projelerle öğrencilerin kalbine dokunacağının müjdesini de vereceği kaydedildi.
Şehrin kalkınmasında eğitimin önemini ve gelecek kuşakların ülkemizin geleceğindeki rolü de masaya yatırılacak. Eğitimin tüm girdilerinin önemsenmesi ve bu yolda adımlar atılması da vurgulanacak.

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