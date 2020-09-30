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Ağrı Valisi Dr. Varol, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan öğrenme sergisini ziyaret etti

AĞRI HABERLERİ  | 30.09.2020 14:57 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda açılan Öğrenme Sergisini ziyaret etti.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda açılan Öğrenme Sergisini ziyaret etti.
Halk Eğitim Merkezinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Dr. Varol, Türk Halk Oyunları kursiyerleri tarafından hazırlanan, Ağrı yöresine ait halk oyunu olan Çoban Ali oyunu gösterisini izledi. Gösterinin ardından, Halk Eğitim Merkezinde eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan sergiyi inceleyen Vali Dr. Varol, kursiyerlerden eserlerine ilişkin bilgi aldı. Çini, resim, ebru sanatı, ayakkabı üretimi, maske üretimi, filografi, saç tasarımı, atık malzemelerden üretilen aksesuarlar, cam süs eşyaları, geleneksel naht sanatı gibi çeşitli alanlardan oluşan eğitimlere katılan kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Dr. Varol, sanat icra eden ve üretim sürecine katılan vatandaşlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Kasım İhsan Polat’ın yaptığı sunum ile devam eden ziyaret, Ege yöresine ait halk oyunu olan Zeybek oyunu gösterisinin ardından son buldu.

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