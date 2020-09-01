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Ağrı Valisi Dr. Varol, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gezici EBA Destek Aracında incelemelerde bulundu

AĞRI HABERLERİ  | 01.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gezici EBA Destek Aracında incelemelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Müdürü Sedrettin Güler, öğretmenler ve çocuklar tarafından karşılanan Vali Dr. Osman Varol, okulda incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gezici EBA Destek Aracında incelemelerde bulunan Vali Dr. Varol, öğrencilerle yürütülen online dersler hakkında bilgi aldı.
KodlAğrı Projesi kapsamında öğrenciler tarafından tasarlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dr. Varol, kodlama atölyesini ziyaret ederek geleceği tasarlayan öğrencilerle sohbet etti. İncelemelerine EBA Destek Merkezinde devam eden Vali Dr. Varol, çeşitli sebeplerle uzaktan eğitim sürecini takip edemeyen öğrencilerin eğitim görmeleri için hazırlanmış merkezde, öğrencilerle ders dinledi. Daha sonra, öğretmenlerle bir araya gelen Vali Dr. Varol, "Pandemi dolayısıyla hepimiz için çok yeni bir tecrübe olan ‘Yeni Normal’ dediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına, bugüne kadar eğitime haklı olarak yaptığımız tüm yatırımların karşılığını gördüğümüz, teknolojik olanaklarımızı kullanarak başlıyoruz. Devletimizin sağladığı fiziksel ve teknolojik olanaklarla, Milli Eğitim Teşkilatımızın siz değerli mensuplarının gücünü birleştirerek yeni çağa çocuklarımızı hazırlıyoruz. Devletimizin tedbirleri sizlerin gayreti ile bu süreci başarı ile atlatacağımızdan hiç şüphem olmadığını belirtiyor, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum"dedi.
Ziyaretinden Vali Dr. Varol’a, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar eşlik etti.

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