Ağrı Valisi Dr. Varol, sözleşmeli öğretmenlerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kente yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerle bir araya geldi.

Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Vali Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve kentte yeni atanan sözleşmeli öğretmenler katıldı. Öğretmenlere seslenen Vali Dr. Varol, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, “Bütün imkanlarımızla sizlerin yanınızdayız. Bu çıktığınız güzel yolda hepinize muvaffakıyetler, huzurlu bir görev hayatı ve başaralı kariyer diliyorum. Yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

