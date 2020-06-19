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Ağrı Valisi Osman Varol görevine başladı

AĞRI HABERLERİ  | 19.06.2020 12:33 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Vali Osman Varol, Ağrı’ya gelerek görevine başladı.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya Valiliğinden Ağrı Valiliğine atanan Vali Osman Varol, yeni görev yeri olan Ağrı’ya gelerek görevine başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Vali Osman Varol, Ağrı’ya gelerek görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya Valiliğinden Ağrı Valiliğine atanan Vali Osman Varol, yeni görev yeri olan Ağrı’ya gelerek görevine başladı. Valilik önünde vali yardımcıları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılanan Vali Varol, Ağrı’yı özellikle ekonomik kalkınma ve istihdam alanında daha güzel noktalara taşımak için tüm gayretiyle çalışacağını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:
“Buradaki bu hizmetleri yürütebileceğimize inanarak bizi görevlendiren sayın İçişleri Bakanımıza teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Ben özellikle bizden önce burada hizmet veren ve şu anda Adana Valiliğine tayin olan çok kıymetli meslek büyüğüm sayın Süleyman abimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki burada sayın valimiz hizmet çıtasını çok yüksek bir noktaya koydu. Onun hizmetleri halkımız tarafından unutulmayacaktır. Ona teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bizlerde enerjimizle, birikimimizle, gayretimizle Süleyman abimizin çok yükseklere koyduğu bu hizmet çıtasını oradan hiç indirmemek belki daha iyi yerlere taşımak, bu güzel şehri özellikle sosyal ekonomik kalkınma ve istihdam alanında daha güzel noktalara taşımak için tüm gayretimizle çalışacağız. Şunu söyleyebilirim ki burada çalışacağım süre içerisinde şartlar ve koşullar nasıl gelişirse gelişsin ben bu işin mülki idare amiri olarak, valisi olarak tüm gayretimle tüm çabamla yorulmadan Ağrı’nın daha iyi noktalara gelmesi için çalışacağız. Büyük bir heyecana çok büyük bir enerjiye, çok büyük bir gayreti sahip olacağımızı sizleri şimdiden taahhüt edebilirim. Ben bu güzel ilde beraber çalışacağımız dönemde yolumuzun bahtımızın açık olmasını temenni ediyorum.”

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