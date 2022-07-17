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Ağrı Valisi Varol, bir zamanlar terörle anılan Balık Gölü'nde su sporu yaptı

17.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Valisi Varol, bir zamanlar terörle anılan Balık Gölü'nde su sporu yaptı

Ağrı Valisi Osman Varol, Taşlıçay ilçesinde geçmişte terörle anılan ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Balık Gölü'nde, jetski ve botla gezdi.

Vali Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Taşlıçay Belediyesi, Kaymakamlık ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) destekleriyle Balık Gölü'nde yapılan yaz festivalinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Varol, bir zamanlar terörle anılan ve güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla huzurlu hale gelen 2 bin 241 metre yüksekliğinde bulunan, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölünde jetski ve botla gezinti yaptı.

Vali Varol'a, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de eşlik etti.

Vali Varol'un gölde yaptığı su sporları etkinliği, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.

Vali Osman Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Balık Gölü'nün hem yaz hem kış için çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Balık Gölü'nde suyla ilgili her türlü sportif aktivitenin yapılabileceğini belirten Varol, şunları kaydetti:

"Arkamızda gördüğünüz gibi vatandaşlarımız tekneler ve jetskilerle gezebiliyor. Aynı şekilde arkadaşlarımız flyboard gösterisi yapıyor. Vatandaşlarımız piknik yapıp eğleniyorlar. Buralar belirli bir süre önce başka şeylerle anılan topraklardı. Buralara vatandaşların çıkması çok kolay değildi. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve İçişleri Bakanlığımızın liderliğinde yürüttüğümüz inanılmaz güvenlik çalışmalarıyla bugün burası gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın istifade edebildiği tam bir doğa cenneti haline geldi. Bu potansiyeli daha da fazla hayata geçirebilmek için yatırım planlarımız da var. Burada hem günübirlik tesisler hem konaklama tesislerinin inşasıyla ilgili çok ciddi girişimlerimiz var. Buraya hevesli olan Ağrılı yatırıcılarımız da var."

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu da Balık Gölü'nü çok beğendiğini ve çok önemli bir turizm potansiyeli olduğunu anlattı.

Belediye Başkanı Sayan ise daha önce çok farklı anılan bu bölgede huzurun sağlanmasıyla festivaller yapıldığını ve bunun çok önemli olduğunu ifade etti.

Balık Gölü'nde yapılan 2 günlük festival, flyboard gösterisi, teknelerle gezinti, yerel sanatçıların konseri ve çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

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