Ağrı Valisi Varol: "Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz"

Ağrı Valisi Osman Varol, doğa ve adrenalin tutkunlarının gözdesi Ağrı Dağı'nın bu yılın aralık ayında resmi tırmanışa açılacağını bildirdi.

Vali Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesindeki konukevinde düzenlenen programda, Valilik koordinesinde yürütülen ve yapılması planlanan projelerle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Ağrı'nın tarım ve hayvancılık açısından çok önemli bir konumda olduğunu belirten Varol, bu çerçevede Gıdakent Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Varol, Ağrı Dağı ile çevresinin kültür, turizm ve spor anlamında bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınarak ortaya bir master planı konulması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ağrı Dağı'nda özellikle tırmanış, yani dağa yakın yapılabilecek etkinliklerle ilgili sıkıntımız var. Onu da hızlı bir biçimde çözme noktasına doğru gidiyoruz. Bu master planla ilgili de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız (DAKA) ciddi kaynak ayırarak bu işle ilgili bizim inisiyatifimizde ve yönetimimizde çalışmaya başladı."

Dağın tanıtıma ihtiyacının olmadığını, zaten herkes tarafından bilindiğini anlatan Varol, İçişleri Bakanlığı ve Kayak Federasyonunca Ağrı Dağı'na gönderilen ekiplerin de bölgenin kayak tesisi yapımına uygun olup olmadığıyla ilgili teknik çalışma yaptığını aktardı.