YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı Valisi Varol, devlet desteğiyle koyun sahibi olan çiftçileri yaylada ziyaret etti:

Ağrı Valisi Varol, devlet desteğiyle koyun sahibi olan çiftçileri yaylada ziyaret etti:

07.07.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Küçükbaş hayvan varlığımızı çok kısa vadelerde önce belki 2 milyon, daha sonrasında da daha yüksek rakamlara ulaştırmak istiyoruz"

Ağrı Valisi Osman Varol, Valilik koordinasyonunda tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi" kapsamında koyun sahibi olan çiftçilerle yaylada bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin ile Dönerdere Köyü Yaylası'na giden Vali Varol, buradaki çiftçilerle görüşerek proje kapsamında verilen hayvanların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Çiftçilerin yayladaki çadırlarını da ziyaret eden Varol, bir süre koyun kırktı, çocuklara oyuncak hediye etti.

Vali Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'nın Türkiye'de hayvancılığın yapıldığı çok önemli iller arasında yer aldığını söyledi.

Kentteki hayvan potansiyeli ve varlığını artırmak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi'ni hayata geçirmiştik. Bu proje devletimizin, Ziraat Bankasının ve Maliye Bakanlığının çok ciddi destekleriyle başarılı olarak yürütülüyor. Projeden destek alan 7 çiftçimizle yaylada bir araya geldik. Genel olarak projenin gidişatı iyi. Bu sene kuraklık nedeniyle ot ve otlak bulmaktaki sıkıntıya rağmen şu ana kadar 157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu. Zaten ciddi bir hayvan varlığına sahibiz. Bizim bütün derdimiz ve gayemiz, sahip olduğumuz otlakları, meraları ve hayvancılık potansiyelini maksimum düzeyde kullanabilmek."

Vali Varol, çözüm odaklı çalıştıklarını ve vatandaşların her türlü sorununa karşı ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Küçükbaş hayvan varlığımızı çok kısa vadelerde önce belki 2 milyon, daha sonrasında da daha yüksek rakamlara ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Çiftçiler de Vali Varol'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
PARTNER11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı
Türkiye-İran sınırında arazide 109 kilogram eroin ele geçirildiTürkiye-İran sınırında arazide 109 kilogram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
02:50
Sabah
04:41
Öğle
12:18
İkindi
16:14
Akşam
19:45
Yatsı
21:28

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Altıntaş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yeni Yağmur Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Veraselişifa Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.