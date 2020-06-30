YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı Valisi Varol, gazetecilerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Varol, gazetecilerle bir araya geldi

AĞRI HABERLERİ  | 30.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Millet Bahçesinde bulunan bir restoranda gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Vali Varol, Ağrı’nın kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Yapacakları çalışmalarda basının kendilerine katkı ve destek vermesi gerektiğini belirten Varol, "Basının sosyal hayata katkısı olduğuna inanan biriyim. Turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık alanlarında Ağrı’mızı hak ettiği yere ulaştıracak çeşitli proje fikirlerimiz var, bu hususta katkılarınızı bekliyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Ağrı Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
02:42
Sabah
04:36
Öğle
12:17
İkindi
16:13
Akşam
19:47
Yatsı
21:32

Ağrı Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Agrı Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Yenı Halk Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ağrı Valisi Osman Varol görevine başladı

Ağrı Valisi Osman Varol görevine başladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ağrı’nın yeni valisi Osman Varol oldu

Ağrı’nın yeni valisi Osman Varol oldu

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.