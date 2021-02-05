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Ağrı Valisi Varol’dan, Balcı’ya ’Hayırlı Olsun’ ziyareti

05.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ve ilçe protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Dr. Osman Varol, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı ile makamında bir süre görüşerek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı, Vali Varol’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Varol, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı ve protokol üyelerle birlikte, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Vali Varol, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafla bir süre sohbet eden Vali Varol, Koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa büyük sorumluluk düştüğünü hatırlatarak, bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulundu.

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