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Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

07.02.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

AĞRI/ARDAHAN (AA) - Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle uzun buz sarkıtları oluştu.

Murat Nehri'nin, dere ve akarsuların buzla kaplandığı kentte, ev ve iş yerlerinin camları da buz tuttu.

Vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

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