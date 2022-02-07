Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

AĞRI/ARDAHAN (AA) - Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle uzun buz sarkıtları oluştu.

Murat Nehri'nin, dere ve akarsuların buzla kaplandığı kentte, ev ve iş yerlerinin camları da buz tuttu.

Vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz